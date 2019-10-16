Сирийская армия вошла в город Ракка впервые с 2014 года

СЕГОДНЯ 15:20 2019-10-16T15:20:11+03:00

Сирийская армия вошла в город Ракка впервые за пять лет Фото: REUTERS

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Впервые за пять лет Сирийская армия вошла в город Ракка, где установила свои наблюдательные пункты.

«Передовые отряды сирийской правительственной армии вошли в Ракку», - передает РИА Новости сообщение военно-полевого источника.

Террористы запрещенной в России террористической организации «Исламского государства» взяли город в 2014 году. В 2017 года при поддержке международной коалиции Ракку освободили курдские Сирийские демократические силы.

Напомним, 13 октября Дамаск направил на север Сирии войска, чтобы остановить турецкую военную операцию «Источник мира» против Рабочий партии Курдистана (РПК). Через несколько часов Курдская Автономная администрация сообщила о достижении соглашения с правительственной армией САР по размещению сирийских войск на всей границе с Турцией для сопротивления силам Анкары.

После этого Вашингтон принял решение о выводе дополнительно тысячи американских из-за опасности, что военные США могут быть «зажаты между двумя враждебными наступающими армиями».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/737831" frameborder="0"></iframe> Сирийские военные встретились с отступающими войсками США.

ИСТОЧНИК KP.RU