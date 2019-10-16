2019-10-16T21:00:10+03:00
В мире

Блогер уличил премьера-министра Украины в фальсификации докторской степени

Алексей Гончарук раннее утверждал, что у него есть степень «доктора философии в области права»
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Алексей ГончарукАлексей ГончарукФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Украинский видеоблогер Анатолий Шарий провел расследование в отношении премьер-министра страны Алексей Гончарука. Самый молодой премьер в истории Украины, по мнению блогера, обманул украинцев, когда сообщил, что имеет ученую степень. В ролике, опубликованном на канале YouTube, Шарий рассказывает, что когда Гончарук только стал премьером, в СМИ (в том числе связанных с премьером) публиковали его биографию. В материалах сказано – Гончарук имеет степень «доктора философии в области права». На сайте правительства Украины при этом о докторской степени премьер-министра нет ни слова на страничке с его биографией.

Шарий направил запрос в пресс-службу. В ответе сказано – докторской степени у Гончарука нет. После того, как блогер отправил в СМИ, где была информация об ученой степени, статьи отредактировали.

"Украинская правда" приводит слова Гончарука, который объясняет - степень получил благодаря диплому негосударственного образца и не считает себя ученым.

Украинский премьер-министр едавно отличился еще в одной скандальной истории - в соцсети попали фотографии его участия в концерте неонацистов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Фанатка обокрала Билли Айлиш во время концерта
Представитель ООН призвал закрыть украинский сайт «Миротворец»
В Посольстве США прокомментировали задержание дипломатов в Северодвинске
Эрдоган назвал главу МИД Германии «дилетантом»
Bloomberg: Трамп не против российской помощи Сирии
Похитителей золотого унитаза из дворца Черчилля задержали
Минэк выступил против ограничения профессий для самозанятых
Представитель Полины Гагариной отреагировала на претензии из-за исполнения «Кукушки»
Помпео заявил, что власти США не хотят разрыва отношений с Турцией
Загранпаспорта будут оформлять кабины-роботы
Путин поставил задачу по диверсификации производства ОПК
Трое американских дипломатов задержаны на станции в Северодвинске
Пособия на первого и второго ребенка вырастут на 7,1 процент
Выступающих в России украинских артистов не пустят на Евровидение
Росавиация выдала S7 разрешение на полеты в Грузию
Из-за травм на производстве экономика ежегодно теряет 1,67 триллионов рублей
Путин второй раз за год увеличил штат центрального аппарата МЧС
«Буду говорить с Трампом»: Эрдоган отказался встречаться с Помпео и Пенсом в Анкаре
Пятая часть российских туристов ворует вещи из отелей
Электронные сигареты могут получить статус менее опасных, чем табачные изделия
Симоньян пригласила в Россию бывшего замгоссекретаря США после его слов о ней и об RT
Автоэксперт поддержал введение электронных водительских прав