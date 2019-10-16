Блогер уличил премьера-министра Украины в фальсификации докторской степени

СЕГОДНЯ 20:55 2019-10-16T21:00:10+03:00

Алексей Гончарук раннее утверждал, что у него есть степень «доктора философии в области права»

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Украинский видеоблогер Анатолий Шарий провел расследование в отношении премьер-министра страны Алексей Гончарука. Самый молодой премьер в истории Украины, по мнению блогера, обманул украинцев, когда сообщил, что имеет ученую степень. В ролике, опубликованном на канале YouTube, Шарий рассказывает, что когда Гончарук только стал премьером, в СМИ (в том числе связанных с премьером) публиковали его биографию. В материалах сказано – Гончарук имеет степень «доктора философии в области права». На сайте правительства Украины при этом о докторской степени премьер-министра нет ни слова на страничке с его биографией.

Шарий направил запрос в пресс-службу. В ответе сказано – докторской степени у Гончарука нет. После того, как блогер отправил в СМИ, где была информация об ученой степени, статьи отредактировали.

"Украинская правда" приводит слова Гончарука, который объясняет - степень получил благодаря диплому негосударственного образца и не считает себя ученым.

Украинский премьер-министр едавно отличился еще в одной скандальной истории - в соцсети попали фотографии его участия в концерте неонацистов.

ИСТОЧНИК KP.RU