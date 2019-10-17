В Москве побит температурный рекорд 130-летней давности

СЕГОДНЯ 15:57 2019-10-17T15:57:59+03:00

В четверг, 17 октября, температура воздуха в столице прогрелась пости до 18 градусов

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В четверг, 17 октября, в 14:00 в Москве столбики термометра показали почти плюс 18 градусов. Таким образом в столице был побит температурный рекорд 130-летний давности.

«В 14:00 температура воздуха в Москве повысилась до плюс 17,8 градуса, установив новый суточный рекорд максимальной температуры. Температура продолжает повышаться, и окончательное значение рекорда будет установлено позже», - говорится в сообщении портала «Метеоновости».

Предыдущий рекорд был установлен 17 октября 1889 года, когда воздух прогрелся до плюс 17,4 градуса.

Отметим, как писал ранее сайт kp.ru, синоптики гидрометцентра прогнозируют теплый ноябрь. Температурный фон в России в последний месяц осени должен быть выше или около нормы. Более теплой ожидается и погода на грядущий отопительный сезон (с октября 2019 года по март 2020)

ИСТОЧНИК KP.RU