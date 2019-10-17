В Анкаре начались переговоры Эрдогана и Пенса

СЕГОДНЯ 16:26 2019-10-17T16:26:30+03:00

Американская делегация прилетела в турецкую столицу, чтобы обсудить операцию «Источник мира» и официально сообщить о введении санкций

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В четверг, 17 октября, в Анкаре началась встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с вице-президентом Соединённых Штатов Майкл Пенсом. Об этом сообщила пресс-служба турецкого лидера.

«Встреча началась», - говорится в сообщении.

Американская делегация во главе с Пенсом и госсекретарем США Майклом Помпео прилетела в турецкую столицу для обсуждения ситуации в Сирии и военной операции «Источник мира», а также официально сообщить о введении американских санкций в отношении страны.

«Встреча (Эрдогана и Пенса) началась", - говорится в сообщении.

Напомним, 15 октября президент США Дональд Трамп подписал указ о введении санкций против Турции. Белый дом требует, чтобы республика прекратила военное наступление и немедленно прекратила огонь.

В ответ на санкции и критику Вашингтона турецкий лидер обвинил их в двуличии и отказался встречаться с Помпео и Пенсом. Он заявил, что будет разговаривать только с президентом США Дональдом Трампом. Однако через несколько часов Эрдоган передумал.

ИСТОЧНИК KP.RU