Главы Евросоюза одобрили сделку по Brexit

СЕГОДНЯ 21:47 2019-10-17T21:47:52+03:00

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В четверг, 17 октября, на саммите в Брюсселе страны Европейского союза одобрили обновленное соглашения по Brexit. Об этом сообщил глава Евросовета Дональд Туск.

«Мы завершили обсуждение сделки. Евросовет одобрил её, и всё выглядит так, что мы близки к последней части пути», - сказал он

Детали соглашения не разглашаются, но по предварительным данным, Лондон согласилась провести границу по Ирландскому морю при условии, что Северная Ирландия будет применяться те же правила, что и в остальной части страны.

Как сообщал сайт kp.ru, о договоренности между сторонами стало известно 17 октября. Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер рекомендовал Евросовету одобрить достигнутое между Лондоном и Брюсселем соглашение.

«Там, где есть воля, будет и сделка — и мы её заключили! Получилось справедливое и сбалансированное соглашение между ЕС и Великобританией (...) Рекомендую данную сделку к одобрению Европейским советом», — написал еврокомиссар в Twitter.

Теперь соглашение предстоит одобрить парламенту Великобритании.

ИСТОЧНИК KP.RU