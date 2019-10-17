Британия и ЕС согласовали текст нового соглашения по Brexit

СЕГОДНЯ 13:34 2019-10-17T14:22:45+03:00

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Великобритания и Европейский союз достигли нового соглашения по Brexit. Об этом в четверг, 17 октября, сообщил премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон.

Теперь документ должен поддержать британский парламент. Обсуждение состоится в субботу.

"Мы заключили отличную новую сделку, которая возвращает нам контроль над ситуацией — теперь парламент должен поддержать Brexit, чтобы мы могли перейти к другим приоритетным вопросам", - говорится в посте на странице премьера в Twitter.

Сайт kp.ru писал, что СМИ ожидали публикации текста нового соглашения еще в среду. Сообщалось, что Лондон и Евросоюз договорились по всем основным вопросам, причем британские власти пошли на уступки в части таможенного контроля.

По предварительным данным, Британия согласилась провести границу по Ирландскому морю, но лишь при условии, что в Северной Ирландии будут применяться те же правила, что и в остальной части страны.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/722132" frameborder="0"></iframe> Борис Джонсон стал новым премьер-министром Великобритании.Люди не верили, а он всё-таки стал премьер-министром Великобритании!

ИСТОЧНИК KP.RU