2019-10-18T13:34:33+03:00
Политика

Войска РФ с начала года получили свыше 1,1 тыс. единиц современного оружия

В армию поставлено 35 вертолетов, 16 самолетов, пять кораблей и более 200 образцов бронетехники
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Российская армия с начала 2019 года получила более 1100 единиц современного оружия, включая 35 вертолетов различного назначения, 16 самолетов, 200 единиц бронетанковой техники, 21 радиолокационную станцию и многое другое. Об этом министр обороны России Сергей Шойгу сообщил в пятницу, 18 октября, на Едином дне военной приемки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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