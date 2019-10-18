Войска РФ с начала года получили свыше 1,1 тыс. единиц современного оружия
В армию поставлено 35 вертолетов, 16 самолетов, пять кораблей и более 200 образцов бронетехники
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Российская армия с начала 2019 года получила более 1100 единиц современного оружия, включая 35 вертолетов различного назначения, 16 самолетов, 200 единиц бронетанковой техники, 21 радиолокационную станцию и многое другое. Об этом министр обороны России Сергей Шойгу сообщил в пятницу, 18 октября, на Едином дне военной приемки.
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ИСТОЧНИК KP.RU