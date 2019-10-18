2019-10-18T14:13:21+03:00
В мире

В Афганистане ракета попала в мечеть во время молитвы

О пострадавших пока ничего неизвестно
Юлия САЛЬНИКОВА
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Террористические атаки в Афганистане с новой силой начались с весны 2019 годаТеррористические атаки в Афганистане с новой силой начались с весны 2019 годаФото: REUTERS
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Во время молитвы в одну из мечетей Афганистана попала ракета. Сколько людей находилось в здании пока неизвестно, как сообщает агентство Рajhwok ЧП произошло в районе Хаска Мина. По предварительной информации, в мечети на богослужении находилось несколько десятков человек. Крыша мечети обрушилась, людей ищут под завалами.

- Официальные представители Афганского Красного Полумесяца в юго-восточной зоне говорят, что жертвы среди гражданского населения выше, чем в регионе, и увеличились за последние шесть, - сообщает издание.

В августе 2019 года в Афганистане произошло несколько крупных взрывов, пострадали по меньшей мере 20 человек. Около сотни мирных граждан пострадали в результате теракта у центра регистрации избирателей в афганской столице Калуле. Взрыв устроил террорист-смертник.

ИСТОЧНИК KP.RU

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