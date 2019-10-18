2019-10-18T16:53:20+03:00
Общество

Путин подписал указ о создании Военно-строительной компании

Организация подведомственная Минобороны будет заниматься проектированием и возведением объектов военной и социальной инфраструктуры
Юлия САЛЬНИКОВА
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Президент подписал указ о создании новой строительной некоммерческой организацииПрезидент подписал указ о создании новой строительной некоммерческой организацииФото: REUTERS
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В России появится Военно-строительная компания. Указа о ее создании подписал 18 октября президент Владимир Путин. Документ опубликован на портале правовой информации. Военно-строительная компания будет находиться в Москве, полномочия учредителя закрепят за министерством обороны.

На компанию возлагают обязанности по проектированию, строительству, ремонту объектов не только военной, но и социальной инфрастуктуры.

- Компания создается в целях выполнения работ … по планировке территории для размещения объектов военной и социальной инфраструктуры, инженерным изысканиям, архитектурно-строительному проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту и техническому перевооружению таких объектов, - гласит текст постановления.

Ранее эти обязанности выполнял "Спецстрой". Новая организация придет на смену компании, которая оказалась расформирована после скандала. Напомним, речь идет о хищении 1,3 миллиардов рублей при строительстве космодрома "Восточный".

ИСТОЧНИК KP.RU

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