Путин подписал указ о создании Военно-строительной компании
В России появится Военно-строительная компания. Указа о ее создании подписал 18 октября президент Владимир Путин. Документ опубликован на портале правовой информации. Военно-строительная компания будет находиться в Москве, полномочия учредителя закрепят за министерством обороны.
На компанию возлагают обязанности по проектированию, строительству, ремонту объектов не только военной, но и социальной инфрастуктуры.
- Компания создается в целях выполнения работ … по планировке территории для размещения объектов военной и социальной инфраструктуры, инженерным изысканиям, архитектурно-строительному проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту и техническому перевооружению таких объектов, - гласит текст постановления.
Ранее эти обязанности выполнял "Спецстрой". Новая организация придет на смену компании, которая оказалась расформирована после скандала. Напомним, речь идет о хищении 1,3 миллиардов рублей при строительстве космодрома "Восточный".
ИСТОЧНИК KP.RU