Еврокомиссию возглавила бывший гинеколог, экс-министр обороны и мать семерых детей

16 июля депутаты Европарламента проголосовали за избрание министра обороны ФРГ Урсулы фон дер Ляйен председателем Еврокомиссии. Вступит в должность она 1 ноября.

60-летняя фрау фон дер Ляйен не только первая в истории Германии женщина-министр обороны и первая в истории ЕС женщина-глава Еврокомиссии. Она еще и мать семерых детей. До прихода в большую политику Урсула работала гинекологом. А сейчас на новом посту обещает бросить силы на защиту прав женщин, борьбу с бедностью и в целом на социалку.

Кстати, по отцовской линии Альбрехтов Урсула связана с Россией. Ее предок, торговец хлопком из Бремена Людвиг Кноп, основал в Российской империи Кренгольмскую ситцевую мануфактуру, за что впоследствии император Александр II даровал ему титул барона.

Урсула фон дер Ляйен - многодетная мать и министр обороны Германии.Фото: REUTERS

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Константин КОСАЧЕВ, глава Комитета Совфеда по международным делам:

"Отрезвление - процесс долгий"

- Европарламент утвердил ее с минимальным перевесом - это означает, что мандат довольно непрочный. Голосование отразило те глубокие противоречия внутри ЕС, которые проявились еще на выборах в Европарламент.

Жесткий и авторитетный политик, за спиной которой стоит Ангела Меркель, пользуется популярностью и доверием и во Франции, а потому новое назначение гарантирует усиление роли германо-французского тандема в ЕС.

При всей важности персоны председателя Еврокомиссии, он все же не является решающим элементом, который бы определял политику ЕС в целом. Поэтому предсказывать какие-то резкие колебания курса я бы не стал.

Это значит для нас, скорее всего, "на западном фронте без перемен": российский (точнее пока антироссийский) вектор сохранится без серьезных перемен, но, с учетом усиления в Европарламенте позиций сил, настроенных на диалог с Россией, а также давления бизнеса (германского в первую очередь), полагаю, диалог будет потихоньку налаживаться. Однако риторика про верность атлантизму, про "российскую агрессию- аннексию" пока будет прежней. Хотя иначе пока быть и не могло. Отрезвление - процесс долгий и определяемый не выборами еврочиновников. Даже самых важных.

ОФИЦИАЛЬНО

Кремль рассчитывает на восстановление партнерства

В среду Владимир Путин поздравил Урсулу фон дер Ляйен с назначением на этот пост.

- Глава государства выразил уверенность, что богатый политический опыт и международный авторитет Урсулы фон дер Ляйен будут способствовать конструктивной работе Еврокомиссии, а также послужат восстановлению равноправного и взаимовыгодного партнерства между ЕС и Россией, - сообщила пресс-служба Кремля. - Путин подтвердил, что Россия готова к конструктивному диалогу с Евросоюзом по актуальным вопросам политической, экономической и гуманитарной повестки дня.