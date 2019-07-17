2019-07-17T14:05:59+03:00
В мире

Еврокомиссию возглавила бывший гинеколог, экс-министр обороны и мать семерых детей

Урсула фон дер Ляйен вступит в должность 1 ноября
Ася ХОВАНСКАЯ
Поделиться:
Урсула фон дер Ляйен избрана новой главой Еврокомиссии.Урсула фон дер Ляйен избрана новой главой Еврокомиссии.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

16 июля депутаты Европарламента проголосовали за избрание министра обороны ФРГ Урсулы фон дер Ляйен председателем Еврокомиссии. Вступит в должность она 1 ноября.

60-летняя фрау фон дер Ляйен не только первая в истории Германии женщина-министр обороны и первая в истории ЕС женщина-глава Еврокомиссии. Она еще и мать семерых детей. До прихода в большую политику Урсула работала гинекологом. А сейчас на новом посту обещает бросить силы на защиту прав женщин, борьбу с бедностью и в целом на социалку.

Кстати, по отцовской линии Альбрехтов Урсула связана с Россией. Ее предок, торговец хлопком из Бремена Людвиг Кноп, основал в Российской империи Кренгольмскую ситцевую мануфактуру, за что впоследствии император Александр II даровал ему титул барона.

Урсула фон дер Ляйен - многодетная мать и министр обороны Германии. Фото: REUTERS

Урсула фон дер Ляйен - многодетная мать и министр обороны Германии.Фото: REUTERS

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Константин КОСАЧЕВ, глава Комитета Совфеда по международным делам:

"Отрезвление - процесс долгий"

- Европарламент утвердил ее с минимальным перевесом - это означает, что мандат довольно непрочный. Голосование отразило те глубокие противоречия внутри ЕС, которые проявились еще на выборах в Европарламент.

Жесткий и авторитетный политик, за спиной которой стоит Ангела Меркель, пользуется популярностью и доверием и во Франции, а потому новое назначение гарантирует усиление роли германо-французского тандема в ЕС.

При всей важности персоны председателя Еврокомиссии, он все же не является решающим элементом, который бы определял политику ЕС в целом. Поэтому предсказывать какие-то резкие колебания курса я бы не стал.

Это значит для нас, скорее всего, "на западном фронте без перемен": российский (точнее пока антироссийский) вектор сохранится без серьезных перемен, но, с учетом усиления в Европарламенте позиций сил, настроенных на диалог с Россией, а также давления бизнеса (германского в первую очередь), полагаю, диалог будет потихоньку налаживаться. Однако риторика про верность атлантизму, про "российскую агрессию- аннексию" пока будет прежней. Хотя иначе пока быть и не могло. Отрезвление - процесс долгий и определяемый не выборами еврочиновников. Даже самых важных.

ОФИЦИАЛЬНО

Кремль рассчитывает на восстановление партнерства

В среду Владимир Путин поздравил Урсулу фон дер Ляйен с назначением на этот пост.

- Глава государства выразил уверенность, что богатый политический опыт и международный авторитет Урсулы фон дер Ляйен будут способствовать конструктивной работе Еврокомиссии, а также послужат восстановлению равноправного и взаимовыгодного партнерства между ЕС и Россией, - сообщила пресс-служба Кремля. - Путин подтвердил, что Россия готова к конструктивному диалогу с Евросоюзом по актуальным вопросам политической, экономической и гуманитарной повестки дня.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
После мата в адрес России на дом журналиста Габунии повесили позорную табличку, а он перестал появляться на улице
Шаловливый сын идеальных родителей уже не в первый раз злит грузин своими выходками. Спецкор "КП" Дина Карипцкая узнала, как живет семья скандального телеведущего
«Это не его 10 тонн кокаина»: Родственники петербургского моряка полгода пытаются освободить его из африканской тюрьмы
Депутат, ездивший в колонии российскому экипажу задержанного судна, рассказал, как на борту оказалась крупная контрабанда наркотиков, и от чего умер один из моряков
Селфи на фоне митинга и леденцы "Stop Russia": народ ходит к зданию парламента Грузии, как на работу
Акция в Тбилиси уже обросла сопутствующей индустрией - туда-сюда катаются тележки с чаем, а бабульки продают семечки. Спецкор "КП" Дина Карипцкая посмотрела на "грузинскую революцию"
Путь из москалей в грузины - врагу не пожелаешь! Добраться из Москвы в Тбилиси теперь стало сродни подвигу
Грузия стала от нас дальше. И не только в политическом смысле, а еще и в географическом. Спецкор "КП" Дина Карипцкая добиралась из Еревана в эпицентр митингов - проспект Руставели в Тбилиси
Новости 24
Нижний Новгород вошел в список самых безопасных городов мира, вместе с Абу Даби
Большинство россиян хорошо относятся к Украине
На выборах в Мосгордуму зарегистрировали 233 кандидата
В России существенно увеличилась естественная убыль населения
Поставки Индии российских С-400 завершатся к апрелю 2023 года
Пассажиры задержанного в Греции самолета вызвали в аэропорт консула России
Макет Москвы на ВДНХ увеличат на тысячу зданий
Завод «Амкодор» в Карелии выпустил первый образец форвардера
Илон Маск показал считывающий мысли чип
Уникальная российская подлодка получит крылатые ракеты «Калибр»
Google заблокировал YouTube-канал «Ридуса»
Путин поздравил фон дер Ляйен с избранием на пост председателя Еврокомиссии
Российские эксперты назвали главный фактор развития рака
Умер итальянский писатель Андреа Камиллери
Премьер-министр Малайзии разочарован ходом расследования дела о крушении MH17
Билла Гейтса подвинули в рейтинге самых богатых людей мира
В Москве возведут 12 новых внеуличных пешеходных переходов
Суд на три месяца продлил арест шести украинским морякам
В 2020 году скорректируют стратегию национальной безопасности России
Выгодная осень: 10000 билетов от 1000 рублей!