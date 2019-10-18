2019-10-18T22:44:36+03:00
Политика

Американский бизнесмен обвинил команду Порошенко в краже 1,5 миллиарда долларов

Из них полмиллиарда долларов были перечислены в пользу Порошенко
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Американский бизнесмен обвинил команду Порошенко в краже 1,5 миллиарда долларовАмериканский бизнесмен обвинил команду Порошенко в краже 1,5 миллиарда долларовФото: REUTERS
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Американский бизнесмен украинского происхождения, советник президента Соединённых Штатов Сэм Кислин заявил, что полтора миллиарда долларов были незаконно поделены окружением бывшего лидера Украины Петра Порошенко во время его президентства.

Кислин пояснил, что речь идет о средствах, которые были получены в ходе спецконфискации у окружения другого экс-президента незалежной Виктора Януковича. Он утверждает, что сообщение об изъятии денег в бюджет государства были ложными.

«Якобы Порошенко и Луценко арестовали 1,5 миллиарда долларов денег Януковича. Рассказываю, как было, Януковича денег там не было. Пришли, арестовали деньги других людей, не Януковича», - сообщил бизнесмен на пресс-конференции в Киеве.

Ссылаясь на имеющиеся у него документы, помощник американского президента заявил, что 503 миллиона долларов были перечислены Порошенко.

Напомним, Порошенко и его окружение являются фигурантами 13 уголовных дел, связанных с использованием должностного положения, узурпацией судебной власти, мошенничеством, преступными доходами, незаконным обогащением, а также госизменой из-за инцидента в Керченском проливе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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