2019-10-19T03:04:51+03:00
Политика

Во Франции выступили за приостановление членства Турции в НАТО

Причиной послужила военная операция, проводимая страной в Сирии
Мария ИГНАТЬЕВА
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Во Франции группа из шестидесяти депутатов Национального собрания из нижней палаты парламента обратилась к правительству страны с призывом ввести санкции в отношении Анкары. Политики считают, что необходимо повлиять на Турцию в связи с военной операцией, которую страна проводит в Сирии. Меры, по мнению депутатов, могут доходить вплоть до приостановления членства страны в НАТО.

- Мы глубоко возмущены военным наступлением Турции в сирийском Курдистане, а также бездействием западных демократий перед лицом этой интервенции, грубо нарушающей нормы международного права и дестабилизирующей весь регион, и без того сильно страдавший ранее. Мы призываем Францию и Евросоюз начать немедленно действовать и принять все надлежащие меры, - приводит слова из обращения газета Le Figaro.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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