2019-10-19T10:28:58+03:00
Происшествия

Самолет запросил экстренную посадку в Красноярске из-за сообщения о бомбе

Речь идет о рейсе Улан-Удэ - Москва
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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На борту самолета около 150 человекНа борту самолета около 150 человекФото: Александр ГЛУЗ
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Лайнер российской авиакомпании "Норд-авиа" запросил экстренную посадку в Красноярске из-за анонимного сообщения о заложенной на борту бомбе. Тревожная информация поступила вскоре после вылета Boeing 737-86N из аэропорта.

"После того, как самолет взлетел и набрал высоту, экстренные службы получили анонимное сообщение о якобы находящемся на борту взрывном устройстве. Они немедленно связались с экипажем", - сообщил информированный источник.

Самолет продолжает вырабатывать топливо. Фото: скрин с сайта Flightradar

Самолет продолжает вырабатывать топливо. Фото: скрин с сайта Flightradar

Командир воздушного судна принял решение об экстренной посадке в ближайшем аэропорту. Самолет должен приземлиться в Красноярске в ближайшие полчаса.

Пока же проводится выработка топлива и подготовка к посадке. На борту лайнера около 150 человек, передает "Интерфакс".

Согласно данным с сайта Flightradar24, самолет вылетел из Улан-Удэ в 12:43 по местному времени и должен был приземлиться в московском аэропорту "Домодедово" в 14:35.

Мужчину, сообщившего об угрозе взрыва уже задержали. Планируется проведение технического осмотра воздушного судна.

Сайт kp.ru писал, что сообщения о заложенных на борту лайнеров бомбах поступают в экстренные службы России довольно часто. В абсолютном большинстве случаев они оказываются ложными.

ИСТОЧНИК KP.RU

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