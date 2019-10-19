Самолет запросил экстренную посадку в Красноярске из-за сообщения о бомбе
Лайнер российской авиакомпании "Норд-авиа" запросил экстренную посадку в Красноярске из-за анонимного сообщения о заложенной на борту бомбе. Тревожная информация поступила вскоре после вылета Boeing 737-86N из аэропорта.
"После того, как самолет взлетел и набрал высоту, экстренные службы получили анонимное сообщение о якобы находящемся на борту взрывном устройстве. Они немедленно связались с экипажем", - сообщил информированный источник.
Самолет продолжает вырабатывать топливо. Фото: скрин с сайта Flightradar
Командир воздушного судна принял решение об экстренной посадке в ближайшем аэропорту. Самолет должен приземлиться в Красноярске в ближайшие полчаса.
Пока же проводится выработка топлива и подготовка к посадке. На борту лайнера около 150 человек, передает "Интерфакс".
Согласно данным с сайта Flightradar24, самолет вылетел из Улан-Удэ в 12:43 по местному времени и должен был приземлиться в московском аэропорту "Домодедово" в 14:35.
Мужчину, сообщившего об угрозе взрыва уже задержали. Планируется проведение технического осмотра воздушного судна.
Сайт kp.ru писал, что сообщения о заложенных на борту лайнеров бомбах поступают в экстренные службы России довольно часто. В абсолютном большинстве случаев они оказываются ложными.
ИСТОЧНИК KP.RU