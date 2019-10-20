На акции протеста в Каталонии пострадали 14 человек

СЕГОДНЯ 10:56 2019-10-20T10:59:30+03:00

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В субботу 19 октября в Испании прошли массовые акции протеста. Напомним, с 14 октября люди выходят на улицы, перекрывают дороги и мешают работе аэропорта из-за приговора суда. Организаторов референдума независимости Каталонии приговорили к тюремному заключению а 13 лет. Ордеры выданы на арест 13 политиков. Среди них Карлес Пучмедон, которого в Каталонии называли президентом отделившейся от Испании территории. Он скрывался в Бельгии, но добровольно решился сдаться властям. Его оставили на свободе, несмотря на ордер.

Возмущенные приговором жители устраивают пикеты. В субботу 19 октября в ходе уличных акций протеста пострадали 14 человек. Как сообщает через твиттер служба неотложной медицинской помощи автономии, 13 человек пострадали в Барселоне, один – в Жироне.

Всего за все время акций, пострадали около сотни испанцев.

ИСТОЧНИК KP.RU