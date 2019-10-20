2019-10-20T15:38:01+03:00
В мире

В Британии запустили специальный план на случай жесткого Brexit

Порядок действий получил название Yellowhammer
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В Британии запустили специальную операцию на случай жёсткого BrexitВ Британии запустили специальную операцию на случай жёсткого BrexitФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Правительство Великобритании запустило операцию Yellowhammer - чрезвычайный план действий на случай «жесткого» Brexit. Такие меры приняты из-за одобренной поправки об отсрочке выхода из ЕС. Об этом сообщил министр по особым поручениям Майкл Гоув.

Министр пояснил, что требование парламентариев об отсрочке Brexit может быть не одобрено Брюсселем. «Это означает, что мы готовимся выйти без сделки», - заключил он.

Гоув сообщил, что в воскресенье, 20 марта, британское правительство соберется на чрезвычайное заседание.

Напомним, по договору выход Соединённого Королевства из Евросоюза должен состояться 31 октября.

Как писал сайт kp.ru, в субботу, 19 октября, в британском парламенте началось обсуждение обновленного соглашения по Brexit. Однако депутаты палаты общин таки не дошли до его рассмотрения. Они решили одобрить поправку, обязывающую премьера Великобритании Бориса Джонсона просить отсрочку выхода из ЕС.

Под крики недовольных парламентариев глава британского кабмина заявил, что сделает все, чтобы выход из ЕС состоялся назначенный срок. Ранее он говорил, что готов идти на «жестский» Brexit.

ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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