Парламент Британии будет голосовать об отсрочке Brexit

СЕГОДНЯ 15:25 2019-10-19T15:25:22+03:00

Новая поправка предусматривает перенос выхода королевства из ЕС даже при одобрении нового соглашения с Брюсселем

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В субботу, 19 октября, в парламенте Великобритании началось обсуждение обновленного соглашения по Brexit. Однако депутаты палаты общин будут голосовать по поправке об отсрочке выхода королевства из ЕС даже в том случае, если новая сделка будет одобрена.

«Я отобрал для голосования поправку, внесенную сэром Оливером Летвином», – сообщил спикер Джон Беркоу.

Как писал ранее сайт kp.ru, 17 октября, Евросовет одобрил новый проект соглашения по Brexit. Лондон и Брюссель договорились провести границу между Великобританией и Евросоюзом по Ирландскому морю.

Выступая перед парламентариями, премьер-министр Соединённого Королевства Борис Джонсон призвал депутатов Палаты общин одобрить проект соглашения с Брюсселем.

Напомним, по договору выход Великобритании из Европейского Союза должен состояться 31 октября и глава британского кабмина ни раз заявлял, что не готов соглашаться на продление срока.

ИСТОЧНИК KP.RU