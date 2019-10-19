Парламент Британии будет голосовать об отсрочке Brexit
В субботу, 19 октября, в парламенте Великобритании началось обсуждение обновленного соглашения по Brexit. Однако депутаты палаты общин будут голосовать по поправке об отсрочке выхода королевства из ЕС даже в том случае, если новая сделка будет одобрена.
«Я отобрал для голосования поправку, внесенную сэром Оливером Летвином», – сообщил спикер Джон Беркоу.
Как писал ранее сайт kp.ru, 17 октября, Евросовет одобрил новый проект соглашения по Brexit. Лондон и Брюссель договорились провести границу между Великобританией и Евросоюзом по Ирландскому морю.
Выступая перед парламентариями, премьер-министр Соединённого Королевства Борис Джонсон призвал депутатов Палаты общин одобрить проект соглашения с Брюсселем.
Напомним, по договору выход Великобритании из Европейского Союза должен состояться 31 октября и глава британского кабмина ни раз заявлял, что не готов соглашаться на продление срока.
ИСТОЧНИК KP.RU