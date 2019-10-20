«Лучше умереть гордо»: назначенный Зеленским глава Киевской области подал в отставку
Председатель Киевской областной государственной администрации Михаил Бно-Айриян подал в отставку. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
Губернатор опубликовал пост с фотографией заявления на имя президента Украины Владимира Зеленского с просьбой принять его отставку. Над фото документа он написал комментарий из книги «Сад Гетсиманьский» Ивана Багряного.
«Лучше умереть один раз, умереть гордо, с разбитой душой, чем переходить колени и умереть дважды - социально и физически. Но в первом варианте еще есть шанс совсем не умереть», - написал он в социальной сети.
Михаил Бно-Айриян был назначен на должность губернатора Киевской области президентом Украины в июле этого года.
Напомним, 24 июля украинский лидер потребовал уволить мэр Киева Виталий Кличко должности председателя Киевской области. В свое очередь бывший боксер в Facebook опубликовал видеообращение к Зеленскому, в котором назвал команду нового главы незалежной «лживыми непрофессионалами».
ИСТОЧНИК KP.RU