2019-10-20T17:24:22+03:00
Политика

«Лучше умереть гордо»: назначенный Зеленским глава Киевской области подал в отставку

Михаил Бно-Айриян был назначен на должность губернатора в июле этого года
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Михаил Бно-Айриян был назначен на эту должность в июле этого годаМихаил Бно-Айриян был назначен на эту должность в июле этого годаФото: Страница в социальной сети героя публикации
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Председатель Киевской областной государственной администрации Михаил Бно-Айриян подал в отставку. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Губернатор опубликовал пост с фотографией заявления на имя президента Украины Владимира Зеленского с просьбой принять его отставку. Над фото документа он написал комментарий из книги «Сад Гетсиманьский» Ивана Багряного.

«Лучше умереть один раз, умереть гордо, с разбитой душой, чем переходить колени и умереть дважды - социально и физически. Но в первом варианте еще есть шанс совсем не умереть», - написал он в социальной сети.

Михаил Бно-Айриян был назначен на должность губернатора Киевской области президентом Украины в июле этого года.

Напомним, 24 июля украинский лидер потребовал уволить мэр Киева Виталий Кличко должности председателя Киевской области. В свое очередь бывший боксер в Facebook опубликовал видеообращение к Зеленскому, в котором назвал команду нового главы незалежной «лживыми непрофессионалами».

ИСТОЧНИК KP.RU

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