2019-10-20T22:52:16+03:00
В мире

Эрдоган заявил, что может продолжить операцию «Источник мира»

Турецкий лидер предупредил США и Евросоюз, что боевые действия продолжатся, если курды не покинут зону безопасности
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Эрдоган заявил, что может продолжить операцию «Источник мира»Эрдоган заявил, что может продолжить операцию «Источник мира»Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Анкара продолжит военную операцию «Источник мира», если подписанное с Вашингтоном соглашения о режиме тишины не будет выполнено и курдские формирования в течение пяти дней не покинут зону безопасности. Такое заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Если террористы в течение отведенных 120 часов не покинут зону безопасности, то операция будет продолжена. Я сообщил об этом американской делегации и странам ЕС», - сказал турецкий лидер

По словам Эрдогана, турецкие войска всего лишь за девять дней боевых действий нейтрализовали 765 террористов, освободили 111 населенных пунктов.

Турецкий лидер также напомнил, что в ходе встречи с российским президентом Владимиром Путиным в Сочи 22 октября он собирается обсудить создание зоны безопасности в Сирии и вывод курдских сил из сирийского Манбиджа.

Как писал ранее сайт kp.ru, президент Турции уже пригрозил «продолжить сокрушать терроризм», если формирования «Силы народной самообороны» (СНС) не покинут зону турецкой операции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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