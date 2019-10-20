В Кремле рассказали о предстоявших переговорах Путина и президента Египта

20 Окт. 23:14 2019-10-20T23:14:21+03:00

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На переговорах в Сочи российский президент Владимир Путин и египетский лидер Абдель Фаттах ас-Сиси обсудят весь комплекс двухсторонних отношений, в том числе возможность возобновления чартерного авиасообщения между Россией и Египтом. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Будет обсуждаться весь комплекс двусторонних отношений», - цитирует ТАСС представителя Кремля.

Отметим, что ранее глава Минпромторга Мантуров выразил надежду, что чартерное авиасообщение с Египтом может открыться в этом году. Президент России уже обсуждал возможность возвращения чартеров с египетским лидером, который дал понять, что его страна очень заинтересована в притоке туристов из России.

Напомним, 24 октября в Сочи состоится саммит «Россия – Африка». Под сопредседательством Путина, Абдель Фаттаха ас-Сиси и председателя Африканского союза пройдет первое в истории российско-африканских отношений мероприятие, на которое приглашены главы всех государств Африканского континента.

ИСТОЧНИК KP.RU