Турция выступила за политическое разрешение ситуации в Сирии

СЕГОДНЯ 11:05 2019-10-21T11:40:19+03:00

Военная операция будет возобновлена, лишь если курды не успеют покинуть зону безопасности за 35 часов

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Турция высказалась в пользу политического решения сирийского кризиса. Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел республики Мевлют Чавушоглу.

Он подчеркнул, что сейчас необходимо добиться установления спокойствия и мира в стране, а также соблюдения режима прекращения огня.

"Турция решительно поддерживает политический процесс, сирийский кризис не может быть решен военным путем", - сказал глава МИД.

При этом Чавушоглу напомнил, что если курды не покинут так называемую зону безопасности на северо-востоке САР по истечению 35 часов, то операция "Источник мира" будет возобновлена, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал, что на прошлой неделе США смогли убедить Турцию приостановить военное наступление на 120 часов. За это время силы Рабочей партии Курдистана, которую Анкара считает террористической, должны покинуть приграничные территории. Также у них изымут тяжелое вооружение.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/737523" frameborder="0"></iframe> Операция Турции в Сирии: Продолжаются столкновения в сельской местности Тал Абьяда.Силы, поддерживаемые Турцией, были замечены в западной сельской местности Тал-Абьяда на северо-востоке Сирии (c) Ruptly

ИСТОЧНИК KP.RU