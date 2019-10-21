2019-10-21T11:40:19+03:00
Политика

Турция выступила за политическое разрешение ситуации в Сирии

Военная операция будет возобновлена, лишь если курды не успеют покинуть зону безопасности за 35 часов
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Мевлют ЧавушоглуМевлют ЧавушоглуФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Турция высказалась в пользу политического решения сирийского кризиса. Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел республики Мевлют Чавушоглу.

Он подчеркнул, что сейчас необходимо добиться установления спокойствия и мира в стране, а также соблюдения режима прекращения огня.

"Турция решительно поддерживает политический процесс, сирийский кризис не может быть решен военным путем", - сказал глава МИД.

При этом Чавушоглу напомнил, что если курды не покинут так называемую зону безопасности на северо-востоке САР по истечению 35 часов, то операция "Источник мира" будет возобновлена, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал, что на прошлой неделе США смогли убедить Турцию приостановить военное наступление на 120 часов. За это время силы Рабочей партии Курдистана, которую Анкара считает террористической, должны покинуть приграничные территории. Также у них изымут тяжелое вооружение.

Операция Турции в Сирии: Продолжаются столкновения в сельской местности Тал Абьяда.Силы, поддерживаемые Турцией, были замечены в западной сельской местности Тал-Абьяда на северо-востоке Сирии (c) Ruptly

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Война в Сирии»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Младенцев предлагают освободить от платы за вывоз мусора
В Сирии остались без охраны 12 тюрем с боевиками
Дочь Валентины Талызиной рассказала из-за чего актриса попала в больницу
Рой Кин недоволен игроками «Манчестер Юнайтед»
Россияне стали чаще покупать успокоительные и антидепрессанты
Россияне выбрали кандидатов в президенты среди киногероев
Туры в Барселону не будут дешеветь на фоне протестов
ЦБ просят смягчить "антиотмывочное" законодательство
Пьяный мужчина поцеловал пятилетнюю девочку на детской площадке
Минобороны Китая заявило о наивысшем уровне доверия с Россией
Лайнер Air France совершил аварийную посадку в аэропорту Токио
На парковке магазина в Красногорске подрались 11 человек
Каждая десятая компания России планирует сократить штат в 2020 году
В Москве ограбили кинорежиссера Хамдамова
При пожаре в ресторане в центре Москвы спасли пятерых человек
Жертвами беспорядков в Чили стали не менее десяти человек
NYT: Трамп планирует оставить на востоке Сирии около 200 военных
Шойгу рассказал о реальных причинах выхода США из ДРСМД
СМИ сообщили о сбое во время учений «Гром-2019»
В Великобритании многодетная мать беременна своим 22 ребенком
Власти Чили подтвердили, что действия полиции привели к гибели протестующих
На Японию надвигаются два новых тайфуна
Социологи выяснили, что четверть россиян считают себя «жертвами перестройки»