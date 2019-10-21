Мать 21 ребенка, обещавшая больше не рожать, снова в положении

СЕГОДНЯ 18:41 2019-10-21T18:41:47+03:00

У Сью и Ноэля Рэдфорда скоро будет 22 ребенка Фото: instagram.com

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Сью Рэдфорд имеет статус самой многодетной мамы Великобритании, она родила 21 ребенка. А еще трижды обещала больше не производить на свет наследников, но сдержать слово не удалось.

Недавно 44-летняя Рэдфорд призналась, что снова ждет малыша. Это будет 22-й ребенок в семье и если надержы мамы оправдаются, то родится мальчик.

Она ждет именно сыночка, чтобы девочек и мальчиков в ее доме стало поровну, по одиннадцать штук.

theradfordfamily В семье Сью Рэдфорд уже есть 21 ребенок

Сью делится, что находится на 15 неделе беременности и считает деньки, когда можно узнать пол крохи.

В Англии Рэдфордов считается самой большой в Англии. Первый ребенок у Сью появился, когда ей было всего 14 лет, а второй спустя три года. Отец семейства Ноэль Рэдфорд даже делал вазэктомию на девятом ребенке, но потом супруги передумывали.

theradfordfamily Супруги планировали остановиться еще на девятом ребенке, но потом передумали

Никакими особыми льготами от государства семья не пользуется, а доход получают от пекарни, где работают Ноэль и дети. А еще многодетная мама ведет соцсети и делится историей своей семьи, пишет Ридус.

ИСТОЧНИК KP.RU