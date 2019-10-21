2019-10-21T18:41:47+03:00
В мире

Мать 21 ребенка, обещавшая больше не рожать, снова в положении

Самая многодетная мама Британии призналась, что ждет 22-го ребенка
Елена АКИМОВА
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У Сью и Ноэля Рэдфорда скоро будет 22 ребенкаУ Сью и Ноэля Рэдфорда скоро будет 22 ребенкаФото: instagram.com
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Сью Рэдфорд имеет статус самой многодетной мамы Великобритании, она родила 21 ребенка. А еще трижды обещала больше не производить на свет наследников, но сдержать слово не удалось.

Недавно 44-летняя Рэдфорд призналась, что снова ждет малыша. Это будет 22-й ребенок в семье и если надержы мамы оправдаются, то родится мальчик.

Она ждет именно сыночка, чтобы девочек и мальчиков в ее доме стало поровну, по одиннадцать штук.

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В семье Сью Рэдфорд уже есть 21 ребенок
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Сью делится, что находится на 15 неделе беременности и считает деньки, когда можно узнать пол крохи.

В Англии Рэдфордов считается самой большой в Англии. Первый ребенок у Сью появился, когда ей было всего 14 лет, а второй спустя три года. Отец семейства Ноэль Рэдфорд даже делал вазэктомию на девятом ребенке, но потом супруги передумывали.

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Супруги планировали остановиться еще на девятом ребенке, но потом передумали
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Никакими особыми льготами от государства семья не пользуется, а доход получают от пекарни, где работают Ноэль и дети. А еще многодетная мама ведет соцсети и делится историей своей семьи, пишет Ридус.

ИСТОЧНИК KP.RU

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