Трамп похвалился, что Ким Чен Ын отвечает на его звонки

СЕГОДНЯ 22:40 2019-10-21T22:44:52+03:00

Изменить размер текста: A A

Президент США рассказал в понедельник 21 октября о своих переговорах по торговому сотрудничеству с КНР. Дональд Трамп сообщил о трех личных встречах с Ким Чен Ыном, а также признался, что звонил северокорейскому лидеру по телефону. Председатель Госсовета КНДР отвечал на звонки, хотя, как подчеркнул Трамп, звонки Обмамы Ким Чен Ын игнорировал.

- Вообще-то он [Обама] пытался сделать это 11 раз. Но джентльмен на другом конце провода не отвечал на его звонки. Отсутствие уважения. Однако он отвечает на мой звонок, - приводит слова Трампа ТАСС.

Трамп обратил внимание, что налаживание отношений США с КНДР - его заслуга. В 2018 году впервые проведен совместный саммит. Вторая встреча была менее продуктивной - лидеры США и КНДР так и не смогли договориться. На повестке дня был вопрос ядерного разоружения. Вскоре американцы объявили, что третьего саммита не будет в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU