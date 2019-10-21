2019-10-21T22:44:52+03:00
В мире

Трамп похвалился, что Ким Чен Ын отвечает на его звонки

С Обамой по телефону председатель Госсовета КНДР говорить не хотел, сказал Трамп
Юлия САЛЬНИКОВА
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Дональд Трамп и Ким Чен ЫнДональд Трамп и Ким Чен ЫнФото: REUTERS
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Президент США рассказал в понедельник 21 октября о своих переговорах по торговому сотрудничеству с КНР. Дональд Трамп сообщил о трех личных встречах с Ким Чен Ыном, а также признался, что звонил северокорейскому лидеру по телефону. Председатель Госсовета КНДР отвечал на звонки, хотя, как подчеркнул Трамп, звонки Обмамы Ким Чен Ын игнорировал.

- Вообще-то он [Обама] пытался сделать это 11 раз. Но джентльмен на другом конце провода не отвечал на его звонки. Отсутствие уважения. Однако он отвечает на мой звонок, - приводит слова Трампа ТАСС.

Трамп обратил внимание, что налаживание отношений США с КНДР - его заслуга. В 2018 году впервые проведен совместный саммит. Вторая встреча была менее продуктивной - лидеры США и КНДР так и не смогли договориться. На повестке дня был вопрос ядерного разоружения. Вскоре американцы объявили, что третьего саммита не будет в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU

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