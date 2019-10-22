Помпео заявил о готовности Трампа к военным действиям против Турции
При этом Вашингтон предпочитает "мир войне"
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Госсекретарь США Майк Помпео рассказал о готовности президента страны Дональда Трампа начать военные действия против Турции, если появится такая необходимость. Однако, по словам руководителя внешнеполитического ведомства, Вашингтон предпочитает "мир войне".
- Если военные действия будут необходимы, то вы должны знать, что президент Трамп полностью готов предпринять такие действия, - сказал Помпео интервью телеканалу CNBC.
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ИСТОЧНИК KP.RU