Помпео заявил о готовности Трампа к военным действиям против Турции

СЕГОДНЯ 01:20 2019-10-22T01:20:14+03:00

При этом Вашингтон предпочитает "мир войне"

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Госсекретарь США Майк Помпео рассказал о готовности президента страны Дональда Трампа начать военные действия против Турции, если появится такая необходимость. Однако, по словам руководителя внешнеполитического ведомства, Вашингтон предпочитает "мир войне".

- Если военные действия будут необходимы, то вы должны знать, что президент Трамп полностью готов предпринять такие действия, - сказал Помпео интервью телеканалу CNBC.

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ИСТОЧНИК KP.RU