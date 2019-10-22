Черная пятница 2019: Названа дата акции, участие подтвердили 100 компаний

СЕГОДНЯ 17:02 2019-10-22T17:06:10+03:00

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Акция «Черная пятница» начнется в России с 28 ноября. На день раньше, чем аналогичную программу, по которой можно с большими скидками купить вещи, технику или даже путевку на курорт, запустят в США. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе «Настоящей Черной пятницы» (b-friday.com), акция пройдет до 1 декабря. Еще одна площадка, где можно узнать о скидках акции - blackfridaysale.ru.

Свое участие уже подтвердили сто российских и зарубежных компаний. Это магазины бытовой техники – «Эльдорадо», «М.Видео», «Техпорт»; интернет-магазины Ozon и Wildberries; гипермаркет «О'кей» «Леруа Мерлен», сеть туристических отелей, магазины одежды и обуви. Организаторы обещают скидки до 90 процентов.

Во время прошлогодней «Черной пятницы» покупатели потратили около 17,4 миллиардов рублей, но организаторы акции уверены – в 2019 году этот рекорд может быть побит.

Сайт kp.ru подготовил полезный материал на тему, как не переплатить во время "Черной пятницы" и что нужно знать об этой акции, чтобы сэкономить.

ИСТОЧНИК KP.RU