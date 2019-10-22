2019-10-22T20:56:09+03:00
Политика

Путин назвал достигнутые в ходе переговоров с Эрдоганом решения судьбоносными

Президент Турции за 6,5 часов, что длился диалог глав государств, рассказа о целях спецоперации в Сирии
Юлия САЛЬНИКОВА
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Владимир Путин рассказал об итогах переговоров с президентом ТурцииВладимир Путин рассказал об итогах переговоров с президентом ТурцииФото: REUTERS
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Президент Владимир Путин по итогам переговоров с турецким лидером заявил, что удалось «выйти на судьбоносные решения по Сирии». Встреча состоялась в Сочи во вторник 22 октября. Главы стран общались 6,5 часов, итогом этих переговоров стало подписание меморандума о взаимопонимании между странами.

Российский лидер рассказал, что Реджеп Таип Эрдоган объяснил ему цели и задачи спецоперации «Источник мира» в Сирии. Это борьба с террористами, которую несут угрозу мировому сообществу. Президент России обозначил готовность страны поддержать Турцию в этом вопросе. При этом он подчеркнул, что террористы, в том числе запрещенная в РФ организация ИГИЛ, не должны воспользоваться ситуацией, возникшей в Сирии, для продвижения своих идей и планов.

- Не могу не выразить удовлетворение тем, что в результате достаточно длительной и напряженной работы удалось выйти на решения, которые после наших заявлений будут озвучены министрами иностранных дел обеих стран, которые, на мой взгляд, являются очень важными, если не судьбоносными, - приводит слова Владимира Путина ТАСС.

Он напомнил, что один из пунктов подписанного меморандума касается вопроса возвращения в Сирию беженцев. Владимир Путин призвал международное сообщество, а также ООН, "оказать содействие возвращающимся сирийцам".

ИСТОЧНИК KP.RU

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