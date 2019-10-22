2019-10-22T23:16:53+03:00
В мире

В Норвегии заявили об отсутствии угрозы со стороны России

Представитель норвежского МИД отметил, что с Москвой следует поддерживать политический диалог, несмотря на разногласия
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Статс-секретарь МИД Норвегии Аудун Халворсен заявил, что норвежская сторона не рассматривает РФ как угрозу своему существованию, несмотря на все нынешние противоречия между Западом и Москвой.

По мнению представителя ведомства, с Москвой следует поддерживать политический диалог, несмотря на разногласия.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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