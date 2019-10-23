2019-10-23T10:10:47+03:00
Политика

Кремль: США бросили курдов «на произвол судьбы

Песков рассказал о «вакууме безопасности» на покинутых американцами территории Сирии
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Кремль: США бросили курдов «на произвол судьбы»Кремль: США бросили курдов «на произвол судьбы»Фото: REUTERS
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После начала турецкой военной операции «Источник мира» Вашингтон бросил курдов на произвол судьбы, вынудив их воевать с Анкарой. Такой заявление сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Мы видим, что вторжение Турции изменило ситуацию. Курды оказались брошенными на произвол судьбы своими покровителями из США (…) они предпочитают оставить курдов на границе и чуть ли не вынудить их воевать с турками», - заявил представитель Кремля.

Песков отметил, что если курдские формирования не отойдут, то придется отойти сирийским пограничникам и российской военной полиции. По его словам, в такой ситуации оставшиеся силы курдов «попадут под каток турецкой армии».

Отметим, что результатом встречи президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Таипа Эрдогана стал меморандум. Он предусматривает уход курдов из Манбиджа и Таль Рифа в течение 150 часов.

Как писал сайт kp.ru, США спешно эвакуирует свои базы в сирийской провинции Хасака, в то время, как Пентагон готовит к переброске из Сирии в Ирак тысячи американских военных.

Российская авиация заняла бывшую военную базу американцев в Сирии, Масляков считает, что квнщика Сивоху не стоило назначать ответственным за Донбасс, в России резко упал спрос на бензин

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ИСТОЧНИК KP.RU

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