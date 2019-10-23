Политолог назвал слова Зеленского о сближении с Москвой «политическим пиаром»

СЕГОДНЯ 16:36 2019-10-23T16:37:38+03:00

Встреча в «нормандском формате» произойдет в конце года, уверен эксперт

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Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский уверен, что все слова Михаила Зеленского о готовности сделать шаг навстречу Москве не что иное, как «заявления для прессы и политический пиар».

Реальный старт переговоров в «нормандском формате» пройдет невозможен в ближайшее время, уверен эксперт. Если событие и случится, то скорее всего в конце ноября, а может ближе к концу этого года.

Условие для сохранения договоренностей – это разведение войск в Петровском и Золотом, но это не быстрая процедура.

- У Москвы появилось новое требование, которого раньше не было: это имплементация в украинское законодательство формулы Штайнмайера. Выглядит нереально, - рассуждает эксперт.

На Украине предложение немецкого политика уже называют угрозой национальной безопасности и мало вероятно, что Киев решится на подобный шаг.

Погребинско уверен, что перспектив в ближайшее время добиться внедрения формулы Штайнмайера в украинское законодательство практически нет, сообщает телеканал "360".

- Главное, чтобы разведение состоялось и были согласованы тексты меморандума, который будет уже принят на «нормандском формате». Если удастся о таком договориться, то есть перспектива переговоров, - заключил политолог.

ИСТОЧНИК KP.RU