Политолог назвал слова Зеленского о сближении с Москвой «политическим пиаром»
Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский уверен, что все слова Михаила Зеленского о готовности сделать шаг навстречу Москве не что иное, как «заявления для прессы и политический пиар».
Реальный старт переговоров в «нормандском формате» пройдет невозможен в ближайшее время, уверен эксперт. Если событие и случится, то скорее всего в конце ноября, а может ближе к концу этого года.
Условие для сохранения договоренностей – это разведение войск в Петровском и Золотом, но это не быстрая процедура.
- У Москвы появилось новое требование, которого раньше не было: это имплементация в украинское законодательство формулы Штайнмайера. Выглядит нереально, - рассуждает эксперт.
На Украине предложение немецкого политика уже называют угрозой национальной безопасности и мало вероятно, что Киев решится на подобный шаг.
Погребинско уверен, что перспектив в ближайшее время добиться внедрения формулы Штайнмайера в украинское законодательство практически нет, сообщает телеканал "360".
- Главное, чтобы разведение состоялось и были согласованы тексты меморандума, который будет уже принят на «нормандском формате». Если удастся о таком договориться, то есть перспектива переговоров, - заключил политолог.
ИСТОЧНИК KP.RU