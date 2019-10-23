Трамп поблагодарил американцев за прекращение огня в Сирии и сообщил о скорой встрече с Эрдоганом

СЕГОДНЯ 21:11 2019-10-23T21:16:47+03:00

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Президент США намерен в ближайшее время встретиться с президентом Турции. Об этом Трамп заявил в ходе телеобращения из Белого дома к американцам. Лидер страны назвал Реджепа Таипа Эрдогана человеком, который любит свою Турцию и «как он считает, делает правильные вещи для своей страны». Дата переговоров не названа, но американский президент рассчитывает, это будет в скором времени.

- Я хотел бы поблагодарить всех с американской стороны, кто помог достичь прекращения огня в Сирии и спасти так много жизней, а также поблагодарить президента Турции Эрдогана, - приводит слова главы Белого дома ТАСС.

Трамп упомянул в своем выступлении командира курдских формирований генерала Кобани. Президент США сообщил, что тот сказал ему "прекрасные слова", потому что "американцы спасли десятки тысяч курдов".

Напомним, достичь разрешения ситуации по Сирии удалось благодаря переговорам Владимира Путина с Эрдоганом. Итогом встречи стало подписание меморандума о взаимопонимании между странами.

ИСТОЧНИК KP.RU