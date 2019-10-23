2019-10-23T23:04:07+03:00
Политика

Шойгу провел переговоры с командиром «Сил демократической Сирии»

Мазлюм Абди поблагодарил Россию и президента Путина «за безопасность курдов»
Юлия САЛЬНИКОВА
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Сергей Шойгу провел переговоры по итогам подписанного соглашенияСергей Шойгу провел переговоры по итогам подписанного соглашенияФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Глава минобороны России провел в среду 23 октября переговоры с командиром «Сил демократической Сирии» Мазлумом Абдо. Речь шла о выполнении договорённостей, достигнутых в Сочи накануне. Президент России и глава Турции подписали меморандум о взаимопонимании между странами. Среди пунктов документа сеть такой, что обязывает российские войска патрулировать сирийскую границу. Также лидеры стран выступили за возвращение беженцев.

Сергей Шойгу и Мазлюм Абди обсудили детали сотрудничества.

- Хотел бы поблагодарить Российскую Федерацию и президента Владимира Путина за сохранение безопасности курдского народа и за шаги, которые предприняты для прекращения боевых действий, - приводит слова командира «Сил демократической Сирии» пресс-служба минобороны России.

Он сообщил, что российским войскам в Сирии, которые приступили к патрулированию, оказывают поддержку. Сергей Шойгу рассказал коллеге о планах по расширению маршрутов патрулирования военной полицией. И предупредил, что жителям населенных пунктов, которые находятся в 30 километров от границы, не нужно беспокоиться о своей безопасности и бросать дома – патруль обеспечит порядок на этой территории.

Ранее Дональд Трамп в эфире национального телеканала обратился к нации - он поблагодарил за прекращение спецоперации "Источник мира" Эрдогана и американцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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