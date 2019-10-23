Шойгу провел переговоры с командиром «Сил демократической Сирии»
Глава минобороны России провел в среду 23 октября переговоры с командиром «Сил демократической Сирии» Мазлумом Абдо. Речь шла о выполнении договорённостей, достигнутых в Сочи накануне. Президент России и глава Турции подписали меморандум о взаимопонимании между странами. Среди пунктов документа сеть такой, что обязывает российские войска патрулировать сирийскую границу. Также лидеры стран выступили за возвращение беженцев.
Сергей Шойгу и Мазлюм Абди обсудили детали сотрудничества.
- Хотел бы поблагодарить Российскую Федерацию и президента Владимира Путина за сохранение безопасности курдского народа и за шаги, которые предприняты для прекращения боевых действий, - приводит слова командира «Сил демократической Сирии» пресс-служба минобороны России.
Он сообщил, что российским войскам в Сирии, которые приступили к патрулированию, оказывают поддержку. Сергей Шойгу рассказал коллеге о планах по расширению маршрутов патрулирования военной полицией. И предупредил, что жителям населенных пунктов, которые находятся в 30 километров от границы, не нужно беспокоиться о своей безопасности и бросать дома – патруль обеспечит порядок на этой территории.
Ранее Дональд Трамп в эфире национального телеканала обратился к нации - он поблагодарил за прекращение спецоперации "Источник мира" Эрдогана и американцев.
ИСТОЧНИК KP.RU