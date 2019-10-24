2019-10-24T13:54:53+03:00
В мире

Илон Маск запустит спутниковый интернет для жителей США в 2020 году

Глава компании SpaceX накануне опубликовал первый пост в твиттер с использованием сети Starlink
Юлия САЛЬНИКОВА
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Илон Маск впервые воспользовался спутниковым интернетомИлон Маск впервые воспользовался спутниковым интернетомФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Компания Илона Маска в 2020 году запустит спутниковый интернет на территории США. После чего в SpaceX планируют покрыть сетью Starlink весь мир. Напомним, 60 спутников связи Starlink успешно доставленные на орбиту ракетой-носителем Falcon 9. Чтобы обеспечить спутниковым интернетом жителей США, в космос отправят еще 6-8 партий спутников, пишет The Daily Mail.

Главный операционный директор компании Гвинн Шотвелл сообщила, что исполнить задуманное удастся уже в 2020 году.

За день до этого заявления глава компании Илон Маск показал, что "это работает". Он опубликовал в твиттер пост, используя систему Starlink. Это был первый раз, когда кто-либо использовал спутниковый интернет компании. Макс рассчитывает, что скорость нового интернета будет не меньше 1 гигабит в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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