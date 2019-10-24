Илон Маск запустит спутниковый интернет для жителей США в 2020 году

СЕГОДНЯ 13:27 2019-10-24T13:54:53+03:00

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Компания Илона Маска в 2020 году запустит спутниковый интернет на территории США. После чего в SpaceX планируют покрыть сетью Starlink весь мир. Напомним, 60 спутников связи Starlink успешно доставленные на орбиту ракетой-носителем Falcon 9. Чтобы обеспечить спутниковым интернетом жителей США, в космос отправят еще 6-8 партий спутников, пишет The Daily Mail.

Главный операционный директор компании Гвинн Шотвелл сообщила, что исполнить задуманное удастся уже в 2020 году.

За день до этого заявления глава компании Илон Маск показал, что "это работает". Он опубликовал в твиттер пост, используя систему Starlink. Это был первый раз, когда кто-либо использовал спутниковый интернет компании. Макс рассчитывает, что скорость нового интернета будет не меньше 1 гигабит в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU