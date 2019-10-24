В Москве арестован гражданин России по подозрению в госизмене

СЕГОДНЯ 18:12 2019-10-24T18:12:47+03:00

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Лефортовский суд Москвы отправил под арест гражданина России Алексея Валуева, задержанного ранее по подозрению в государственной измене. Он пробудет в СИЗО до 12 декабря. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.

Судебное заседание состоялось 14 октября и проходило в закрытом режиме. Материалы по делу в отношении Валуева не разглашаются и находятся под грифом «секретно».

«Постановлением Лефортовского районного суда города Москвы от 14 октября избрана мера пресечения в виде заключения под стражу Валуеву Алексею Васильевичу, подозреваемому в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ, на два месяца, то есть до 12 декабря», - передает ТАСС слова представителя суда.

Напомним, в июле Лефортовский суд Москвы под домашний арест сотрудника центра теплообмена и аэрогазодинамики Центрального научно-исследовательского института машиностроения Сергея Мещерякова,. Его также подозревают в госизмене. Не задолго до этого другой сотрудник ЦНИИмаш Роман Ковале был помещен в следственный изолятор по подозрению в том же преступлении.

ИСТОЧНИК KP.RU