В Москве арестован гражданин России по подозрению в госизмене
Лефортовский суд Москвы отправил под арест гражданина России Алексея Валуева, задержанного ранее по подозрению в государственной измене. Он пробудет в СИЗО до 12 декабря. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.
Судебное заседание состоялось 14 октября и проходило в закрытом режиме. Материалы по делу в отношении Валуева не разглашаются и находятся под грифом «секретно».
«Постановлением Лефортовского районного суда города Москвы от 14 октября избрана мера пресечения в виде заключения под стражу Валуеву Алексею Васильевичу, подозреваемому в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ, на два месяца, то есть до 12 декабря», - передает ТАСС слова представителя суда.
Напомним, в июле Лефортовский суд Москвы под домашний арест сотрудника центра теплообмена и аэрогазодинамики Центрального научно-исследовательского института машиностроения Сергея Мещерякова,. Его также подозревают в госизмене. Не задолго до этого другой сотрудник ЦНИИмаш Роман Ковале был помещен в следственный изолятор по подозрению в том же преступлении.
ИСТОЧНИК KP.RU