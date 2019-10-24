2019-10-24T22:15:56+03:00
В мире

США начали процесс депортации Бутиной

Россиянка должна вернуться на родину в ноябре этого года [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В США начали процесс депортации БутинойВ США начали процесс депортации БутинойФото: REUTERS
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Иммиграционно-таможенная служба Соединённых Штатах подала уведомление на осужденную в США за шпионаж Марию Бутину. Ведомство будет добиваться депортации россиянки после ее освобождения.

«Иммиграционно-таможенная служба подала иммиграционное уведомление на гражданку России Марию Бутину и будет добиваться ее депортации после того, как она завершит отбывать наказание», - передает ТАСС сообщение ведомства.

В иммиграционно-таможенной службе отметили, что не обсуждают процедуру депортации из соображений безопасности.

На днях посол России в США Анатолий Антонов сообщил об отсутствии формальных препятствий для возвращения россиянки на родину, однако не исключил некоторые сложности.

Напомним, Бутина была задержана в Соединённых Штатах в июле прошлого года по обвинению в шпионаже. 26 апреля, американский суд приговорил девушку из России к 18 месяцам тюрьмы и одобрил депортацию на родину после отбытия срока приговора. Поскольку россиянке зачтутся 9 месяцев, которые она провела в тюрьме в ожидании приговора, она должна вернуться в Россию примерно в ноябре этого года.

Мария Бутина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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