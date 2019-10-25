Лавров: Россия рада освобождению Бутиной

СЕГОДНЯ 18:28 2019-10-25T18:28:48+03:00

Россиянка должна вернуться на родину уже на этой неделе

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Москва рада, что суд Оледенённых Штатов принял решение об освобождении осужденной за шпионаж россиянки Марии Бутиной. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Мы рады тому, что наконец-то американское правосудие после очень долгих проволочек приняло решение, которого мы добивались», - сказал глава внешнеполитического ведомства

Как писал ранее сайт kp.ru, 24 октября, в США начали процесс депортации россиянки. Иммиграционно-таможенная служба Штатов подала уведомление на Бутину. На данный момент она переведена в иммиграционную тюрьму в штате Флорида. Как ожидается, девушка вернется в Россию в субботу, 26 октября.

Напомним, в июле прошлого года гражданку России задержали в Соединённых Штатах по обвинению в шпионской детальности. В конце апреля американский суд приговорил Бутину к 18 месяцам тюрьмы и одобрил депортацию после отбытия срока приговора.

ИСТОЧНИК KP.RU