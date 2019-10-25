Лавров: Россия рада освобождению Бутиной
Москва рада, что суд Оледенённых Штатов принял решение об освобождении осужденной за шпионаж россиянки Марии Бутиной. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Мы рады тому, что наконец-то американское правосудие после очень долгих проволочек приняло решение, которого мы добивались», - сказал глава внешнеполитического ведомства
Как писал ранее сайт kp.ru, 24 октября, в США начали процесс депортации россиянки. Иммиграционно-таможенная служба Штатов подала уведомление на Бутину. На данный момент она переведена в иммиграционную тюрьму в штате Флорида. Как ожидается, девушка вернется в Россию в субботу, 26 октября.
Напомним, в июле прошлого года гражданку России задержали в Соединённых Штатах по обвинению в шпионской детальности. В конце апреля американский суд приговорил Бутину к 18 месяцам тюрьмы и одобрил депортацию после отбытия срока приговора.
ИСТОЧНИК KP.RU