2019-10-25T20:35:52+03:00
Политика

«Сдать Украину с потрохами»: Кучма назвал «формулу Штайнмайера» капканом

Экс-президент незалежной считает, что новый план урегулирования не приведет к миру в Донбассе [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Леонид КучмаЛеонид КучмаФото: Олег ТЕРЕЩЕНКО
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Так называемая «формулы Штайнмайера» по процессу урегулирования конфликта в Донбассе не приведет к миру и может сдать Украину «с потрохами». Такое мнение высказал глава украинской делегации на минских переговорах, бывший лидер незалежной Леонид Кучма.

«Формула Штайнмайера к миру на Донбассе не приведет, потому что это не формула мира. Это формула на время политическая или такая - а вдруг мы дожмем украинцев, они на нее согласятся, и мы развернемся ... Это вообще "сдать нас с потрохами"», - передает агенства «Укринформ» слова экс-президента.

Кучма назвал полным абсурдом условия формулы, а именно: проведение выборов на Донбассе без предварительного вывода войск, разоружения, восстановления украинской границы. По его словам, учитывая обстановку в регионе, никто из наблюдателей не поедет контролировать ход голосования.

Как утверждает Кучма процесс восстановления Донбасса зависит от европейских стран и прежде всего от Соединённых Штатов. По его мнению, именно Вашингтон «более или менее» может повлиять на ситуацию.

Напомним, 25 октября украинцы вновь вышли на улицы крупных городов, чтобы высказать недовольство по поводу «формулы». Первые массовые протесты начались 3 октября в Киеве. Сторонники бывшего президента Украины Петра Порошенко и ультраправые назвали документ «капитуляцией».

В Киеве проходит митинг против формулы Штайнмайера.

ИСТОЧНИК KP.RU

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