Захарова опубликовала видео встречи Бутиной с отцом в Москве

СЕГОДНЯ 12:06 2019-10-26T12:33:11+03:00

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Освобожденная из американской тюрьмы россиянка Мария Бутина вернулась на родину. Сайт kp.ru писал, что самолет с девушкой на борту приземлился в московском "Шереметьево" в полдень в субботу, 26 октября.

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова опубликовала трогательное видео из зала ожиданий. На кадрах прибывшая в столицу россиянка крепко обнимает своего папу Валерия Бутина.

"Мария Бутина дома. Встреча с отцом в Шереметьево", - написала Захарова в посте в Facebook.

Россиянка вернулась в Москву в субботу, 26 октября

Напомним, что россиянку арестовали в США в июле 2018 года. Девушку обвинили в шпионаже в пользу России, а в апреле 2019-го приговорили к 18 годам заключения. Срок мог быть еще больше, но 30-летняя Мария не выдержала давления и пошла на сделку со следствием, признав вину по одному из пунктов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/740262" frameborder="0"></iframe> Мария Бутина встретила в аэропорту Шереметьево своего отца.

ИСТОЧНИК KP.RU