Мария Бутина вернулась в Россию

В московском аэропорту "Шереметьево" приземлился самолет с Марией Бутиной на борту. Лайнер коснулся взлетно-посадочной полосы в 11:28 по мск. Россиянку депортировали на родину после того, как она отбыла весь срок заключения в американской тюрьме.

Мария Бутина возвращается в Россию.В пятницу в Таллахасси, штат Флорида, Бутина была освобождена после 15-месячного пребывания в американской тюрьме (c) Ruptly

Напомним, что нашу соотечественницу арестовали в июле 2018 года по обвинению в шпионаже. Ее несколько месяцев держали в нечеловеческих условиях, постоянно будили по ночам и выводили на прогулки лишь в темное время суток.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/740230" frameborder="0"></iframe> Адвокат Марии Бутиной Роберт Дрисколл прокомментировал ее дело.По словам Дрисколла, выдвинутые в адрес Марии обвинения были ошибочными (c) Ruptly

Такое обращение сильно давило на девушку, и в декабре она решила пойти на сделку со следствием, признав вину по одному из пунктов - участие в сговоре с целью установление неофициальных связей с имеющими власть американцами.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/740231" frameborder="0"></iframe> Мария Бутина в самолёте.Первые кадры с Марией Бутиной в самолете, который доставит ее в Россию (c) Ruptly

В апреле 2019-го Бутину приговорили к 18 месяцам лишения свободы. Из этого срока были вычтены девять месяцев, которые россиянка провела в следственном изоляторе. Процесс депортации стартовал 24 октября.

Самолет с Марией Бутиной на борту, вылетевший в 1:00 мск из Майами, приземлился в аэропорту "Шереметьево"

Сайт kp.ru писал, что в субботу, 26 октября, девушку посадили в самолет, который вылетел из Майами в Москву в 01:00 мск. Уже с борта лайнера Мария сообщила, что с нетерпением ждет возвращения на родину. В аэропорту ее встречал папа, Валерий Бутин.

"Я очень рада вернуться домой. Я благодарна всем, кто меня поддерживал, всем, кто писал письма. Спасибо МИДу и дипломатам, которые боролись. Спасибо огромное всем общественным организациям. Ребята, я не сдалась только потому что не имею права. Знаете, русские не сдаются", - сказала Мария по прибытию.

Валерий Бутин также поблагодарил дипломатов за заботу о дочери, которой приходилось выдерживать долгие одиночные заключения.

"Нашей семье пришлось пережить очень тяжелый период. Он закончился с возвращением на Родину нашей дочери. Участие большого количества людей давало нам понимание того, что мы не останемся одним со своей бедой. Я хочу выразить в первую очередь МИДу. Он приложил огромные усилия. Это обеспечило ее поистине отеческой заботой в условиях досудебного содержания. Это был тяжелый период", - поделился своими переживания папа освобожденной россиянки.