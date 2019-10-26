2019-10-26T12:27:32+03:00
Политика

"Русские не сдаются": Бутина рассказала, что помогало ей оставаться сильной

Россиянка вернулась на родину спустя полтора года заключения в американской тюрьме [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Мария и Валерий Бутины в аэропортуМария и Валерий Бутины в аэропортуФото: REUTERS
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Россиянка Мария Бутина вернулась на родину после длительного заключения в тюрьме США и теперь не перестает благодарить людей, которые все это время ее поддерживали.

"Я очень рада вернуться домой. Я благодарна всем, кто меня поддерживал, все, кто писал письма. Спасибо МИДу и дипломатам, которые боролись. Спасибо огромное всем общественным организациям. Ребята, я не сдалась только потому что не имею права. Знаете, русские не сдаются", - сказала девушка, общаясь с журналистами в зале аэропорта "Шереметьево".

Сайт kp.ru писал, что самолет с Марией вылетел из Майами ночью в субботу, 26 октября, а в полдень она уже была в Москве. В аэропорту девушку с нетерпением ждал ее отец Валерий Бутин.

"Нашей семье пришлось пережить очень тяжелый период. Он закончился с возвращением на родину нашей дочери. Участие большого количества людей давало нам понимание того, что мы не останемся одним со своей бедой", - сказал мужчина.

Он также поблагодарил сотрудников министерства иностранных дел России, которые приложили огромные усилия по защите интересов Марии, когда ей приходилось испытывать долгие одиночные заключения.

"Это обеспечило ее по истине отеческой заботой в условиях досудебного содержания, это был тяжелый период", - признался Валерий.

Отец Бутиной: "Нашей семье пришлось пережить тяжелый период, он закончился с возвращением дочери".Валерий Бутин зачитал обращение в аэропорту "Шереметьево" после того, как встретил свою дочь Марию (c) Ruptly

ИСТОЧНИК KP.RU

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