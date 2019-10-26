Бутина рассказала, о чем ее спрашивали на допросах в ФБР

СЕГОДНЯ 12:48 2019-10-26T13:03:21+03:00

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Вопросы Федерального бюро расследований США к россиянке Марии Бутиной были в основном "ни о чем". Спецслужбы подняли информацию о девушке за последние 15 лет и на допросах пытались доказать, что "делают что-то важное". Об этом рассказала сама Мария, которая в эту субботу, 26 октября, наконец-то вернулась на родину.

По ее словам, допросы длились в общей сложности около 52 часов. Сотрудники ФБР спрашивали обвиняемую в шпионаже россиянку о друзьях, родных и возможных связях с правительством.

"Это было чисто сделано для демонстрации, для СМИ <...> Они начали спрашивать, работаю ли я на правительство. Я им сразу сказала: нет. В подтверждение правильности и правдивости моих слов они дали мне письмо, которое подтверждает, что они верят во все", - сказала Мария.

Она подчеркнула, что больше всего вопросов задавали о ее отношениях с заместителем председателя Центробанка Александром Торшиным.

"Ну почему вот вы с Торшиным вот это делали? Все никак поверить не могли, что люди иногда просто делают хорошие дела, потому что они верят в дружбу между государствами", - цитирует РИА Новости россиянку.

Сайт kp.ru писал, что Бутину депортировали в Москву в эту субботу. В "Шереметьево" девушку встречали толпы журналистов и папа. Он не переставал благодарить российских дипломатов и соотечественников за поддержку. В ближайшие дни счастливое семейство улетит домой - в Барнаул.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/740263" frameborder="0"></iframe> Мария Бутина: Русские не сдаются!.После прилета в Москву освобожденная из американской тюрьмы гражданка России вышла к прессе (c) Ruptly

ИСТОЧНИК KP.RU