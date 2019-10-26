Дмитрий Киселев стал главой Союза виноделов России

СЕГОДНЯ 13:26 2019-10-26T13:52:26+03:00

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Тележурналист Дмитрий Киселев стал председателем Союза виноградарей и виноделов России. Члены организации единогласно высказались в пользу его кандидатуры в ходе ежегодного собрания, которое состоялось в субботу, 26 октября, в рамках IX Всероссийского саммита виноделов в Крыму,

Сам телеведущий заявил, что для него это очень ответственное назначение, поскольку отрасль будет выстраиваться заново на новых принципах.

"Идея - продолжение линии князя Ильи Сергеевича Голицина - предложить России и миру с наших виноградников, как говорил князь, "чистое вино". Спустя век у России - новая попытка. Новый законопроект о развитии виноградарства и виноделия в России дает сейчас такой шанс", - цитирует РИА Новости Киселева.

До настоящего момента главой Союза виноделов был бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов. Он занимал эту должность с 2010 года.

Сайт kp.ru писал, что к концу 2019 года в России могут принять закон о виноделии, который даст производителям возможность получать бюджетные субсидии и налоговые вычеты. Это позволит убрать с рынка некачественные "разливайки", заменив их отечественными элитными напитками.

ИСТОЧНИК KP.RU