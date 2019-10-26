2019-10-26T20:36:42+03:00
В мире

Из-за массовых протестов президент Чили призвал правительство уйти в отставку

Глава государства сообщил о планах отменить чрезвычайное положение во всех регионах страны [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Из-за массовых протестов президент Чили призвал правительство уйти в отставкуИз-за массовых протестов президент Чили призвал правительство уйти в отставкуФото: REUTERS
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В субботу, 26 октября, в свете массовых протестов президент Чили Себастьян Пиньера попросил всех министров страны подать в отставку с целью сформировать новое правительстве.

«Я попросил всех министров подать в отставку, чтобы иметь возможность сформировать новый кабинет», - сказал чилийский лидер в своём видеообращении, опубликованном на странице в Twitter.

Пиньера призвал «дать истинные, срочные и ответственные ответы на социальные требования чилийцев». Он также сообщил, что намерен отменить чрезвычайное положение во всех регионах начиная с воскресенья, 27 октября. Однако на такой шаг президент Чили намерен пойти только, «если обстоятельства позволят».

Напомним режим чрезвычайного положения в Сантьяго и его окрестностях был введен 19 октября на пятнадцать дней.

Из-за массовых протестов президент Чили призвал правительство уйти в отставку Фото: REUTERS

Из-за массовых протестов президент Чили призвал правительство уйти в отставкуФото: REUTERS

Как писал ранее сайт kp.ru, 25 октября эвакуировали здание национального конгресса Чили из-за попыток протестующих взять его штурмом.

Массовые беспорядки продолжаются с прошлой недели. Поводом для протестов стало повышение тарифа на проезд в метро чилийской столицы на 30 песо (около трех рублей). Даже после заявления властей о том, что стоимость на подземку не изменяться, недовольные не успокоились. В ходе протестов погибли по меньшей мере 19.

ИСТОЧНИК KP.RU

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