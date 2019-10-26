Из-за массовых протестов президент Чили призвал правительство уйти в отставку
В субботу, 26 октября, в свете массовых протестов президент Чили Себастьян Пиньера попросил всех министров страны подать в отставку с целью сформировать новое правительстве.
«Я попросил всех министров подать в отставку, чтобы иметь возможность сформировать новый кабинет», - сказал чилийский лидер в своём видеообращении, опубликованном на странице в Twitter.
Пиньера призвал «дать истинные, срочные и ответственные ответы на социальные требования чилийцев». Он также сообщил, что намерен отменить чрезвычайное положение во всех регионах начиная с воскресенья, 27 октября. Однако на такой шаг президент Чили намерен пойти только, «если обстоятельства позволят».
Напомним режим чрезвычайного положения в Сантьяго и его окрестностях был введен 19 октября на пятнадцать дней.
Из-за массовых протестов президент Чили призвал правительство уйти в отставкуФото: REUTERS
Как писал ранее сайт kp.ru, 25 октября эвакуировали здание национального конгресса Чили из-за попыток протестующих взять его штурмом.
Массовые беспорядки продолжаются с прошлой недели. Поводом для протестов стало повышение тарифа на проезд в метро чилийской столицы на 30 песо (около трех рублей). Даже после заявления властей о том, что стоимость на подземку не изменяться, недовольные не успокоились. В ходе протестов погибли по меньшей мере 19.
ИСТОЧНИК KP.RU