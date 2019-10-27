Карлес Пучдемон констатировал «крах испанского режима» на фоне протестов в Каталонии

СЕГОДНЯ 00:40 2019-10-27T00:35:01+03:00

Об этом экс-президент автономии написал в колонке для «КП»

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В колонке для «Комсомольской правды» к двухлетней годовщине провозглашения независимости Каталонии её экс-президент Карлес Пучдемон обвинил Мадрид в репрессиях против Барселоны и предрёк ему «крах режима»:

— Суровые репрессии, которые в настоящее время испанское государство развязало в ответ на глас каталонского общества, подтверждают крах режима, установившегося после перехода Испании к демократии [после смерти диктатора Франсиско Франко в 1975 году — прим. ред.]. Нет никаких политических предложений по решению Каталонского кризиса, никакого диалога, никакого проявления уважения к каталонскому обществу, взявшему на себя ответственность за свое будущее, — полагает Пучдемон.

Также экс-президент объяснил, почему Мадрид, по его мнению, не решает Каталонский кризис: «Мы сталкиваемся с неспособностью испанской политики идти на компромиссы: идея какого-либо пакта [с Каталонией] ассоциируется в испанской политической культуре с трусостью», — полагает Пучдемон.

Напомним, независимость Каталонии не была реализована из-за принципиальной позиции Испании, однако сейчас, на фоне приговора мадридского суда по делу 12 лидеров движения за независимость автономии — в Барселоне возобновились массовые протесты.

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27 октября 2017 года Каталония провозгласила независимость от Испании. Официальный Мадрид рвения Барселоны не оценил, ввёл полицейские части. Президент автономии Карлес Пучдемон был вынужден бежать в Брюссель под угрозой лишения свободы. А вот 12 других лидеров движения за независимость (или, если угодно, сепаратистов) были арестованы. Недавно над ними завершился суд, пригоревший «каталонскую дюжину» к длительным срокам заключения (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU