2019-10-27T12:45:08+03:00
Общество

В Москве 27 октября может стать самым теплым за всю историю метеонаблюдений

По прогнозам днем в столице воздух прогреется до +15 градусов
Юлия САЛЬНИКОВА
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Осень 2019 года синоптики считают аномально теплойОсень 2019 года синоптики считают аномально теплойФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Погода в Москве в воскресенье 27 октября может поставить рекорд. Синоптики прогнозируют, что днем воздух прогреется до +15 градусов, это самая высокая температура 27 октября за все годы, что ведется метеонаблюдение. Несмотря на то, что весь день будет облачно, по температуре в столице более чем комфортно – от +13 до +15 градусов.

- Рекорд за всю историю метеонаблюдений 15 градусов. Вероятность того, что мы до 15 прогреемся невелика, но тем не менее у нас в прогнозе до 15 градусов, - рассказал корреспондентам РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Осень 2019 года метеорологи называют аномально теплой. Это связано с процессами глобального изменения климата. Климатическая осень приходит позже, а зимы становятся маломорозными, много слякоти вместо традиционной русской зимы.

В Гидрометеоцентре составили прогноз на предстоящую зиму - суровых морозов ждать не советуют.

ИСТОЧНИК KP.RU

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