2019-10-27T14:24:48+03:00
В мире

Reuters: Аль-Багдади уничтожен при попытке вывезти семью из Идлиба

Трамп одобрил операцию за неделю до ее проведения
Юлия САЛЬНИКОВА
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Аль-Багдади пытался вывезти семью из ИдлибаАль-Багдади пытался вывезти семью из ИдлибаФото: REUTERS
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Накануне операции по уничтожению главаря банды запрещенной в России организации «Исламское государство» американские военные обменивались информацией с турецкими. Об этом сообщает 27 октября Reuters. Это подтвердили в Минобороны Турции. Пресс-службе ведомства опубликовала в твиттер сообщение, в котором сказано, что обмен координатами действительно был.

В издании уточняют, что Дональд Трамп знал о спецоперации за неделю о ее проведения и дал «добро». Аль-Багдади преследовали якобы сотрудники иракской разведки. Именно благодаря их участию удалось выследить главаря банды.

- Он был убит вместе со своим личным телохранителем в Идлибе после того, как было обнаружено его укрытие, когда он пытался вывести свою семью из Идлиба к турецкой границе, - Reuters приводит слова источника в сфере безопасности.

Президент США обещал выступить с официальным заявлением.

ИСТОЧНИК KP.RU

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