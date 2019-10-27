Reuters: Аль-Багдади уничтожен при попытке вывезти семью из Идлиба

СЕГОДНЯ 14:22 2019-10-27T14:24:48+03:00

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Накануне операции по уничтожению главаря банды запрещенной в России организации «Исламское государство» американские военные обменивались информацией с турецкими. Об этом сообщает 27 октября Reuters. Это подтвердили в Минобороны Турции. Пресс-службе ведомства опубликовала в твиттер сообщение, в котором сказано, что обмен координатами действительно был.

В издании уточняют, что Дональд Трамп знал о спецоперации за неделю о ее проведения и дал «добро». Аль-Багдади преследовали якобы сотрудники иракской разведки. Именно благодаря их участию удалось выследить главаря банды.

- Он был убит вместе со своим личным телохранителем в Идлибе после того, как было обнаружено его укрытие, когда он пытался вывести свою семью из Идлиба к турецкой границе, - Reuters приводит слова источника в сфере безопасности.

Президент США обещал выступить с официальным заявлением.

ИСТОЧНИК KP.RU