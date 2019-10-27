"Эта история закончилась печально": Поклонская сравнила Запад с Россией в 90-х

СЕГОДНЯ 18:53 2019-10-27T18:53:10+03:00

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Депутат госдумы Наталья Поклонская рассказала, что Запад в своей неспособности самостоятельно определять внешнюю политику напоминают ей Россию в 90-е годы.

- Россия переживала нечто подобное в 90-е годы, когда все решения нужно было согласовывать с "советником": он лучше тебя знает, что и как нужно делать. Эта история закончилась печально. - отметила Поклонская в своих соцсетях.

Депутат Государственной думы выразила надежду, что здравый смысл поможет суверенным западным государствам выбраться из клуба "#ВалиВсеНаРоссию".

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ИСТОЧНИК KP.RU