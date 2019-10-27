На Украине потребовали отменить закон о декоммунизации

27 Окт. 23:54 2019-10-28T00:04:51+03:00

Закон о декоммунизации на Украине действует с мая 2015 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» напомнила, что изначально была против этого «драконовского закона»

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Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» пытается добиться отмены принятого в мае 2015 года закона о декоммунизации, напомнив, что она изначально была против борьбы с советским прошлым на Украине. Оппозиционеры также требуют немедленно освободить всех, кто был осужден по этому закону.

«Оппозиционная платформа — За жизнь» требует незамедлительно отменить закон о декоммунизации и реабилитировать всех осужденных по этому драконовскому и несправедливому закону», - говорится в заявлении партии.

Авторы документа отмечают, что закон о запрете коммунистической и нацистской идеологии превратился в «орудие националистической диктатуры» и мешает трезво оценивать прошлое.

«Недопустимо подвергать уголовному преследованию за историческую память, за нежелание забыть то, с чем была связана жизнь человека, за воспоминания о том, какой страна была раньше», - цитирует заявление ОПЗЖ РИА Новости.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, в украинском городе Кривой Рог осудили мужчину за то, что он вышел на улицу в футболке с гербом СССР. Суд признал его виновным в нарушении запрета на использование «символики коммунистического тоталитарного режима».

ИСТОЧНИК KP.RU