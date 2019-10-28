Посол России в США назвал главную опасность от выхода Штатов из ДРСМД

СЕГОДНЯ 02:59 2019-10-28T03:15:09+03:00

Ракеты средней и меньшей дальности могут появиться в Европе, что потребует ответных действий от нашей страны

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Главная опасность от разрыва российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) заключается в том, что теперь ранее запрещенные им ракеты могут появиться в Европе, и тогда нашей стране придется предпринимать ответные действия, считает посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Самый опасный момент в отношении ракет средней и меньшей дальности - это появление такого класса ракет на территории европейских государств. Мы по сути дела можем вернуться к ситуации до заключения этого известного договора в конце 1980-х», - сказал он в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

Дипломат подчеркнул, что тогда «это будет абсолютно новая региональная и стратегическая ситуация, которая потребует от нас дополнительных действий», именно поэтому «сегодня столь важен мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности в любой точке земного шара».

Антонов отметил, что ДРСМД «касается безопасности, в первую очередь, союзников США и самих США». Нынешнюю ситуацию с контролем над вооружениями российский посол охарактеризовал так: «разрушение всего того, что было наработано СССР, США, а потом Россией за последние 50 лет».

Напомним, как писал сайт kp.ru, действие ДРСМД было прекращено 2 августа, а уже на следующий день Пентагон объявил, что приступил к разработке ракет, которые ранее были запрещены Договором. Спустя неполных три недели США испытали новую крылатую ракету.

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ИСТОЧНИК KP.RU