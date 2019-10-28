В Колумбии разбился военный вертолет, погибли шесть человек

СЕГОДНЯ 04:52 2019-10-28T05:15:03+03:00

Изменить размер текста: A A

В Колумбии разбился вертолет Военно-воздушных сил страны, в результате крушения погибли все, кто находился на его борту, шесть человек.

«Колумбийские ВВС глубоко сожалеют о гибели шести членов экипажа вертолета», - говорится в заявлении военных.

Отмечается, что воздушное судно было в «оптимальном состоянии», его несколько раз использовал во время своих перелетов по стране президент, а в 2017 году именно на этой машине летал папа Римский Франциск во время визита в Колумбию.

Как передает радиостанция RCN, вертолет Bell 412 в пятницу вечером вылетел с авиабазы Паланкеро в департаменте Кундинамарка, однако потом пропал с радаров. Позже ВВС Колумбии сообщили, что им удалось найти упавший вертолет. Причины аварии пока неизвестны, ведется расследование.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в августе в колумбийском городе Медельин департамента Антьокия в ходе авиашоу, посвященном закрытию цветочной ярмарки, сорвались с вертолета и разбились насмерть двое военнослужащих.

А через месяц в Колумбии случилось новое ЧП: небольшой самолет рухнул в жилом квартале города Попаян. Тогда погибли семь человек, в том числе оба пилота, еще двоих доставили в больницу с тяжелыми травмами.

ИСТОЧНИК KP.RU