2019-10-28T09:15:34+03:00
Общество

Больше россиян стали откладывать деньги «на старость»

Почти половина жителей России копят «про запас»
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Больше россиян стали откладывать деньги «на старость»Больше россиян стали откладывать деньги «на старость»Фото: Иван МАКЕЕВ
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Около трети россиян имеют накопления, при этом четверть жителей России откладывают «на старость». Такой результат показал опрос Национального агентства финансовых исследований (НАФИ).

Как передает РБК со ссылкой на результаты исследования, большинство откладывают деньги «про запас» - на развлечение или что-то материальное. При этом за два года доля таких людей снизилась на 9% и составила 43%. В то время как доля россиян, которе копят «на старость», выросла с 16% до 25%. Третьей причиной для накопления стал «отдых». Об этом сообщили 20% респондентов.

Реже жители России откладывают деньги на ремонт (17%), покупку квартиры (16%), образование (14%), автомобиль (12%), бытовую технику и одежду (9%).

В ходе исследования выяснилось, что средняя сумма, которую россияне считают сбережениями, составляет сто тысяч рублей.

Ранее сайт kp.ru рассказывал о том, как жители нашей страны копят на старость. Оказалось, что чаще всего будущие пенсионеры рассчитывают на денежные вклады и инвестиции в недвижимость.

ИСТОЧНИК KP.RU

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