2019-10-28T09:51:12+03:00
Общество

В двух московских аэропортах стали тестировать систему по защите от беспилотников

Пока новое средство защиты применяют в Домодедово и Внуково
Елена АКИМОВА
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Блокировать полеты беспилотников над территориями аэропортов будут специальные системыБлокировать полеты беспилотников над территориями аэропортов будут специальные системыФото: Михаил ФРОЛОВ
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В московских аэропортах стали тестировать системы защиты от беспилотников. Установки позволят заблокировать территорию для дронов и тем самым предотвратить их столкновения с самолетами.

Пока новинку применяют во Внуково и Домодедово. В последнем так же тестируют доступные на рынке системы по обнаружению БПЛА.

Пока не решено какая именно система защиты появится у воздушной гавани, продукты проходят тщательный отбор и проверку. Только после этого система будет работать в полном объеме.

Во Внуково отметили, что рассматривают возможность комплексной системы противодействия беспилотникам и изучают соответствующие предложения на рынке.

Территории аэропортов являются закрытыми для дронов. Тем же кто решается устроить полет, предстоит отвечать за нарушение воздушного пространства. Штрафы за это очень внушительные от 50 до 300 тысяч рублей, сообщает «Москва 24»

Ранее во время снижения на посадку в лондонском аэропорту Гатвик пилот самолета Airbus A320 заметил дрон, который приблизился к самолету на опасное расстояние. Чтобы избежать столкновения, самолет вынужден был развернуться. На борту в это время находилось 186 пассажиров.

А работа международного аэропорта Франкфурта-на-Майне, являющегося крупнейшим по объему пассажиропотока в Германии, была полностью парализована примерно на полчаса из-за дрона, кружившего над территорией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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